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Berkay Şahin'den Ece Seçkin ve Murda yorumu: Görgüsüzlük olmuş! - Magazin haberleri

Berkay Şahin: Görgüsüzlük olmuş!

Önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile Emirgan'da görüntülenen Berkay Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, sahnede Ece Seçkin'e telefon, Murda'ya ise para atılmasıyla ilgili "Biraz görgüsüzlük olmuş" yorumunda bulundu

04.08.2022 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Emirgan'daki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

  • "KAHVALTI YAPMAYA GELDİK"

    Çift, taşınma telaşına girdiklerini belirtti. Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, "Taşınmaya mola verdik, kahvaltı yapmaya geldik." ifadelerini kullandı.

    Yoğun bir konser maratonu olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Vücut tempoya alıştı. Haftada 4-5 gün sahnedeyim. 1.5-2 yıl iyi dinlendik. Sezon benim için yoğun güzel geçiyor. Her yerde konserler var. Sektörün böyle hareketli olması güzel şeyler." diye konuştu.

  • Berkay Şahin'e son dönemde sahnelerde yaşanan ilginç olaylar soruldu. Şahin'e meslektaşları Ece Seçkin'e telefon fırlatılması, Murda'ya ise para atılması hatırlatılması üzerine ünlü isim, yaşananları duymadığını söyledi.

  • "SAÇMALAMIŞ!"

    Bu durumunu görgüsüzlük olarak nitelendiren Berkay Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Bana da telefon attılar ama yerden alıp kendim çekeyim diye attılar. Böyle bir olay olsa niye attılar diye merak ederim. Para atılma görmedim. O biraz görgüsüzlük olmuş, onu yapan saçmalamış.

  • "BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

    Şarkıcı, küs olduğu Demet Akalın'ın sahnede garsonun başından aşağı şampanya dökmesi hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı: "O konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Ben anlamam öyle işlerden." Özlem Ada Şahin de "Bizi ilgilendirmiyor." dedi.

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