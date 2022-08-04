"SAÇMALAMIŞ!"

Bu durumunu görgüsüzlük olarak nitelendiren Berkay Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bana da telefon attılar ama yerden alıp kendim çekeyim diye attılar. Böyle bir olay olsa niye attılar diye merak ederim. Para atılma görmedim. O biraz görgüsüzlük olmuş, onu yapan saçmalamış.