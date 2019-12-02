Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Tesadüfen oradaydılar, tesadüfen çatışmanın ortasında kaldılar. O çatışmada canlarını, 16 yaşındaki oğulları Berkay İşev'i kaybettiler. Aradan geçen 3 buçuk yılda magandalar değil ceza almak, neredeyse tamamı tahliye edildi.

BİR ANDA ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDILAR

Acı olay 29 Temmuz 2016 günü yaşandı. Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi'nde 2 grup arasında kız kaçırma tartışması yaşandı. Tartışma alevlenince de silahlı çatışma çıktı. Bu sırada tatilden dönen İşlev ailesi tesadüfen yoldan araçlarıyla geçiyordu ve dehşet dolu, hiç ummadıkları bir manzarayla karşılaştılar. Çatışmanın ortasında kalarak kurşunların hedefi oldular.

BERKAY HAYATINI KAYBETTİ

Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunlar araçta bulunan 16 yaşındaki Berkay İşlev ile kuzeni Serkan Özakoğlu'na isabet etti. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen vücuduna 3 kurşun isabet eden Berkay hayatını kaybetti.

2 SANIĞA CEZA, DİĞERLERİNE BERAAT

Berkay’la birlikte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı olayın ardından 7 şüpheli tutuklandı. Ancak Adli Tıp raporlarına göre kimin kimi vurduğu belli değildi. Bölgede kamera yoktu, silahların bazıları da kayıptı. Dava 2018 yılının nisan ayında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı ve 2 sanığa hapis cezası çıktı, diğer sanıklar beraat etti.

SİL BAŞTAN DAVADA SANIKLARA TAHLİYE

İstinaf Mahkemesi kararı bozunca dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden yargılamada ceza alan sanıklardan biri de tahliye edildi. Ve tek bir sanık dışında davada tutuklu kalmadı. Tek bir kişinin tutuklu kaldığı dava dosyası sil baştan devam ediyor. İşlev ailesinin ise tek bir isteği var. O da davaya müfettiş atanması.

'ŞEHİR EŞKIYALARININ SAVAŞI'

Yaşanan olayı şehir eşkıyalarının savaşı olarak nitelendiren ailenin avukatı Ramazan Sarı ise dava sürecinde karşılarına pek çok engelin çıkarıldığını söyledi. Tanıkların ifadelerini değiştirdiğini anlatan avukat Sarı, "Olayı gören tanıklar, sanıklar, bizim haricimizdeki mağdurlar, mahkeme aşamasında 'görmedik, duymadık, bilmiyoruz' dediler. Cumhuriyet savcısının vermiş olduğu mütalaa umut verici. Sanıkların hepsinin cezalandırılması yönünde" dedi.

'MÜFETTİŞ ATANSIN DİYE YALVARIYORUZ'

Olayı Habertürk'e anlatan acılı baba Mehmet Zeki İşlev ise, "Oğlumuzu kaybettiğimiz olayda yıkıldık. 3,5 sene sonra aynı acıyı tekrar hissettik ve tahliye olmaları bizi çok üzdü. Tahliye beklemediğimiz bir sonuçtu; tekrar tutukluluk olmasını talep ediyoruz. Vurulurken annesine dediği bir kelime var. 'Anne ölmek istemiyorum' diyor. Düşünün yani. Biz 3 senedir müfettiş atansın diye yalvarıyoruz. Talebimiz bu davaya müfettiş atanması" diyerek, adalet beklentilerini dile getirdi.

'BERKAY İÇİN ADALET'

Olayın tanığı ve mağduru Serkan Özakoğlu da o acı gün aracı kendisinin kullandığını belirterek, "Biz olayın nasıl cereyan ettiğini ilk önce anlamadık. Kaçmaya müdahale ettiğim dönemde, zaman diliminde de ben vurulmuştum. Sağ tarafımda oturan yeğenim Berkay İşlev vurulmuştu. Suçumuz günahımız yok" dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Hakimlerin değişmesiyle tahliye sürecinin yaşandığını ifade eden Özakoğlu, "Berkay için adalet başka bir şey istemiyoruz" dedi.