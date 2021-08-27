Berkay Altunyay'dan yeni single: 'Olmazlara İnat'

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Yaptığı çalışmalarla adından övgüyle söz ettiren Berkay Altunyay'ın "Olmazlara inat" isimli teklisi alternative-indie pop tarzın yanı sıra synthwave ve darkwave öğeleri taşıyor.

Aşık olduğu kişiyle yaşadığı duygusal gelgitleri konu alan şarkıda bir yandan ilişkinin karanlık tarafı ön plana çıkarken bir yandan da hala bir umut ışığı arayan ve her şeyin daha iyiye gidebileceğini düşünen karakterin kendi gerçekleriyle yüzleşmesi anlatılıyor.



Berkay Altunyay'ın "Olmazlara İnat" teklisi tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, klibi de sanatçının kendi YouTube kanalında yerini aldı.