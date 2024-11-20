Berkan Kutlu, maskeyle antrenmana çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.

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Daha rahat nefes alabilmek için burnunun içindeki şişmiş konkalar radyo frekansla yakılan Berkan Kutlu, işlemin ardından çıktığı antrenmanda kendisini korumak için maske taktı. Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.