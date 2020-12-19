Survivor Berkan Karabulut enerjik halleriyle Survivor 2020'ye damga vurmuştu. Herkese 'Babako' diye hitap eden Karabulut oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılan Berkan Karabulut araştırılıyor. Peki Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan nereli ve kaç yaşında? Survivor Berkan hakkında...

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

23 Eylül 1994 İstanbul doğumlu olan Survivor Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Çok küçük yaşta spora ilgi duymaya başlayan yarışmacı, 10 farklı okulda okudu. Survivor Berkan, basketbol oynadığı için her sene iyi okul takımı nerede kurulmuşsa, o okula gitmiş. Çok sayıda okulda okuması nedeniyle her sene farklı sınıf arkadaşları edinmiş. Berkan Karabulut, bunun insan ilişkisine çok büyük katkısı olduğunu söylüyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut'un, deyim yerindeyse yapmadığı spor dalı yok. İstanbul’un en iyi takımlarında basketbol oynadığını belirten Survivor Berkan, 2 sene A takımlarında profesyonel forma da giydi. Üniversite hayatının başlamasıyla ise 2013 yılında fitness eğitmenliğine soyundu. Bir buçuk sene eğitmenlik yaptığı yerde tanıştığı bir dostuyla Kuruçeşme’de spor stüdyosu açtı. Sonrasında eğitmen olan abisi ile salonu işletmeye başlayan Berkan, 2015’de kendi spor salonlarını açtığını belirtiyor.

Survivor Berkan Karabulut kendini şu şekilde tanımlıyor: “Hayatım boyunca hep mücadele edebileceğim kulvarlarda bulundum, kolay yollar yerine beni tatmin edeceğini bildiğim zorlu yokuşları çıkmayı tercih ettim. İnsan ilişkilerimin iyi olduğunun farkındayım ve bulunduğum ortamda elimden geldikçe pozitif ve ferah bir enerji yaratmaya çalıştığım bir hayat yaşıyorum. Birçok meslek yapabilecek kapasiteye sahibim bunu biliyorum ama yaptığım mesleğin beni en fazla çektiği nokta sağlıklı yaşamın içinde olup çevreme 7'den 77'ye sağlığı aşılayıp içimdeki enerjiden kimine çok kimine az paylaştırabiliyor olmam.

4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor 202 mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca “neden başladığını asla unutma“ yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık."

Survivor 2020'yi %58 performans başarısıyla tamamlayan Karabulut enerjik halleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. YouTube kanalı açan Berkan Karabulut eğlenceli içerikler üretiyor.