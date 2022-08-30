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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, nikâh tarihini 10 Eylül'den 30 Ağustos'a çekerek evlendi

30.08.2022 - 22:43 | Güncelleme: ABONE OL
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi
Çifte bayram
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HABERTURK.COM

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda 10 Eylül'de evleneceklerini söylemişti. Oktay ile Atiksoy, nikâh tarihini erkene çekerek 30 Ağustos'ta evlendi.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, sade bir törenle evlenirken "Çifte bayram" başlıklı paylaşımda bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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