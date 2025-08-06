Berk Oktay'dan 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt
Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyadaki hamleleri kafaları karıştırdı. 'Boşanma' söylentileri sonrasında Oktay'dan fotoğraflı yanıt geldi
2022'de evlenen oyuncu çift; Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un boşanacağı iddia edildi.
Bu dedikodunun ortaya çıkmasının nedeni ise; çiftin sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bırakmasıydı.
Aralarında kıskançlıktan dolayı gerginliğin çıktığı iddia edilen çiftten ilk atak Berk Oktay'dan geldi. Oktay, kızı Mira Milena ve eşinin yer aldığı fotoğrafı; "Şükür sebebim ailem" mesajı paylaştı.
Ünlü oyuncu, sonrasında kendisinin de yer aldığı bir aile fotoğrafını yayımladı.
Yıldız Çağrı Atiksoy da eşinin paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabında yayımlayarak; "Sorun yok" mesajı verdi.