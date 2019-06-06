Bergüzar Korel: Ben zaten hep makyajsızım - Magazin haberleri

Oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Tatile çıkan oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Korel, paylaşımının ardından hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"BEN ZATEN HEP MAKYAJSIZIM"

"Ben zaten hep makyajsızım" diyen Korel, "Ne akımı yahu? Koca diziyi makyajsız oynamışım iki sezon. Bir fotoğraf paylaşmışım çok mu? Bir de şey; ben zaten hep makyajsızım" ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA NEREDEN ÇIKTINIZ?"

Korel, geçtiğimiz günlerde Etiler trafiğinde görüntülenmişti. Özel şoförlü aracının içerisinde arka koltukta oturan oyuncu, art arda patlayan flaşlar karşısında ufak bir şaşkınlık yaşamıştı.

Arabasının camını açan Bergüzar Korel, muhabirlere, “Nereden çıktınız bir anda? Şaşırdım. Yorgunum, evime gidiyorum” dedikten sonra yolun açılmasıyla evinin yolunu tutmuştu. Ünlü oyuncunun makyajsız ve bitkin hali dikkatlerden kaçmamıştı.