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Haberler Magazin Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler, İstanbul Komedi Festivali'nde - Magazin haberleri

Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler, İstanbul Komedi Festivali'nde

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam BKM İstanbul’da ilk kez Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'i 'Çift Terapisi' adlı gösterileri ile seyirci ile buluşturdu. Eğlence dolu bir sohbet, kahkaha dolu anlar, sinir krizlerinin gülme krizine döndüğü dakikalar, hepsi bu gecedeydi

Giriş: 05.12.2022 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler, İstanbul Komedi Festivali'nde - Magazin haberleri
Yenenler çifti İstanbul Komedi Festivali'nde
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Cansu & Fettah Can, 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi, Elvin Levinler, Eda Kosif, Özlem Cankurtaran, Sedef İybar ve Sıla Öztürk gelen konuklar arasındaydı.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup, olmadığına seyircilerle birlikte karar verdiği gösteride, ilk tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaştılar.

İzleyicilerden Metehan Taşkan’ın kız arkadaşına sahnede yapmak istediği sürpriz evlilik teklifi ise, Eser Yenenler'in Metehan’ı sahneye davet ederken sürprizi bozmasıyla tüm salon kahkahalara boğuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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