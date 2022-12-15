Yenenler çiftinden kahkaha terapisi

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Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup, olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride eğlenceli anlar yaşandı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler vardı.