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Yenenler çiftinden kahkaha terapisi

Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler, 'Çift Terapisi' adlı gösterileri ile Maximum Uniq'te seyirciyle buluştu

Giriş: 15.12.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'den kahkaha terapisi - Magazin haberleri
Yenenler çiftinden kahkaha terapisi
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HABERTURK.COM

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup, olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride eğlenceli anlar yaşandı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler vardı.

YENİ TARİH AÇILDI

İkilinin tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla izleyenlerle paylaştıkları 'Çift Terapisi', 11 Ocak'ta Maximum Uniq Box’ta bir kez daha seyirciyle buluşacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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