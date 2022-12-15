Yenenler çiftinden kahkaha terapisi

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup, olmadığına seyirci ile birlikte karar verdiği gösteride eğlenceli anlar yaşandı.
Oyunu izlemeye gelenler arasında Derya Uluğ ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler vardı.
YENİ TARİH AÇILDI
İkilinin tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla izleyenlerle paylaştıkları 'Çift Terapisi', 11 Ocak'ta Maximum Uniq Box’ta bir kez daha seyirciyle buluşacak.