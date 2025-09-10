Habertürk
        Berfu Cengiz siftah yaptı - Tenis Haberleri

        Berfu Cengiz siftah yaptı

        Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenerek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 10:10 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:10
        Sao Paulo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası ilk turunda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenen milli tenisçi Berfu Cengiz, ilk ana tablo galibiyetini elde etti.

        Dünya sıralamasının 565'inci basamağındaki Berfu, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada klasmanın 289 numarası Ortenzi ile karşılaştı.

        25 yaşındaki milli tenisçi, korttan 6-1 ve 6-2'lik setlerle galip ayrılarak 2. turda Meksikalı Renata Zarazua'nın (5 numaralı seribaşı) rakibi oldu.

        ZEYNEP, GUADALAJARA İLK TURDA VEDA ETTİ

        Türkiye'nin tek kadınlar kategorisindeki en iyi ismi Zeynep Sönmez ise WTA 500 düzeyindeki Guadalajara Açık Turnuvası'na katıldı.

        Dünya 74 numarası olan 23 yaşındaki milli tenisçi, Meksika'nın Guadalajara kentindeki organizasyonun ilk turunda karşılaştığı Alman Tatjana Maria'ya (6) 2-0 (6-4, 6-2) yenilerek elendi.

