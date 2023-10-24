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        Haberler Televizyon Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak?

        Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ buluşuyor! İstanbul İçin Son Çağrı konusu nedir?

        Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ seneler sonra yeniden buluşuyor. Ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix platformu üzerinden yayınlanacak. Yayın tarihi açıklanan filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerlere ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2023 - 22:25 Güncelleme: 25.10.2023 - 01:19
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        • 1

          Dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın fragmanı izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde yer alıyor. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NE?

          "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

        • 3

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

          Beren Saat - Serin

          Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

          Senan Kara - Psikolog

        • 4

          İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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