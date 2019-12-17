17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beren Saat, Based İstanbul dergisi için gelinlikle poz verdi. Saat, dergiye verdiği röportajda rol alacağı “Atiye” ve dizi sektörü hakkında açıklamalarda bulundu
Beren Saat, oyunculuk serüveniyle ilili olarak, "9-10 yaşlarındayım. Selçuk Yöntem’in Ben Feuerbach oyununu izlemiştim. Finaldeki demir konstrüksiyon merdivenleri, yanıp sönen ışıkları ve Selçuk’un oraya çıkışını hatırlıyorum… “Ben de burada olmak istiyorum.” hissi çok baskındı" dedi.
Saat, "Cast yaparken bu karakteri “Kim iyi oynar?” diye değil de takipçi üzerinden cast yapılıyor" ifadeleriyle dizilerdeki oyuncu seçimlerini eleştirdi.
Oyuncu, ünlü olmayı da hapishaneye benzetiyor: Ünlülük, popülerlik ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre.
Saat, Atiye hakkında da, “Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur. Bunu Fatmagül’de ve Ela’da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye’nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak” diyor.
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