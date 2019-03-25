Netflix’in Türkiye’den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık’ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha gelmişti. Uzun süredir ekranlarda yer almamayı tercih eden Saat'in, Netflix imzalı yeni bir dizinin başrolünde yer alacağı duyurulmuştu.

ATİYE'NİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Netflix'in Hakan: Muhafız'ın ardından ikinci Türk projesi olan Atiye’nin çekimleri İstanbul’da başladı. Dizinin başrolünde Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşayan ve boşanacakları iddia edilen Beren Saat yer alıyor.

"BU ÖZEL PROJEYE RESMEN BAŞLAMAK ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi'nin de rol alacağı projenin setinden ilk kareyi sosyal medya hesabından, "Bu özel projeye resmen başlamak çok heyecan verici" notuyla paylaştı. Zor zamanlar geçiren ünlü oyuncunun yüzünün gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.