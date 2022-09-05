Beren Saat'in alışveriş turu

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Beren Saat, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Dünyaca ünlü mağazaları gezen Saat, hayranlarının ilgisi ile karşılaştı. Sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmayan Beren Saat'in giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı.