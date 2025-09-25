Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bereketli Topraklar'ın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Bereketli Topraklar'ın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'ın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

        Giriş: 25.09.2025 - 21:13 Güncelleme: 25.09.2025 - 21:24
        "Savaşmaya hazır mısın?"
        'Bereketli Topraklar', SHOW TV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanyor.

        Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ile Seçil Çömlekçi'ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı 'Bereketli Topraklar' yakında SHOW TV'de.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle sezonun en güçlü yapımlarından biri olan 'Bereketli Topraklar'dan dikkat çeken bir bölüm tanıtımı yayınlandı.

        'Bereketli Topraklar'ın 1. Bölüm Tanıtımı;

        "BEREKETLİ TOPRAKLARI KORUYACAĞIM…"

        Engin Akyürek'in 'Ömer Bereketoğlu' karakteriyle ekrana döndüğü 'Bereketli Topraklar'ın yayınlanan tanıtım, büyük ilgi gördü.

        Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barışın yeniden bir savaşa dönüşmesini ekrana getirecek dizide, 'Savcı Nevin'in (Gülsim Ali) Bereketli Topraklar’a gelişi yeni savaşları ortaya çıkaracak.

        Hem ailesini hem de topraklarını korumak için geçmişin izleriyle yüzleşmek zorunda kalan 'Ömer Bereketoğlu', 'Savcı Nevin'in 'Artık ben buradayım' restiyle kendini yepyeni bir mücadelenin içinde buluyor.

        Geçmişin günahlarının bugüne taşındığı 'Bereketli Topraklar'da büyük aşkların gölgesinde yaşanan hayatlar izleyicilerle buluşacak.

        Her karakterin farklı bir hikayesi ve farklı bir savaşının anlatılacağını dizinin kadrosunda; Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        'Bereketli Topraklar'da hiç bitmeyen kavganın alevi yeniden fitillenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

        'Bereketli Topraklar' çok yakında SHOW TV'de!

