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Berat Kandili ibadetleri, okunacak duası ve kılınacak namazı! Berat Kandil gecesi duası nedir, hangi namazı kılınır ve nasıl ibadet edilir?

Berat Kandil gecesi duası nedir, hangi namaz kılınır ve nasıl ibadet edilir?

Berat Kandili ibadetleri, okunacak duası ve kılınacak namazı, Berat Gecesinin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Kandilini ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar “Berat Kandil gecesi duası nedir, hangi namaz kılınır ve nasıl ibadet edilir?” sorularına yanıt arandı. İşte, Berat Kandili ibadetleri, okunacak duası ve kılınacak namazı!

17.03.2022 - 10:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hicri aylardan Şaban ayının 15’inci gecesine denk gelen Berat Kandilinin gelişiyle birlikte gözler Berat Kandili ibadetleri, okunacak duası ve kılınacak namaza çevrildi. Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağının müjdelendiği Berat Kandilini ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar “Berat Kandil gecesi duası nedir, hangi namaz kılınır ve nasıl ibadet edilir?” sorularına yanıt aradı. İşte, günahların bağışlanacağı bu mübarek gece hakkında merak edilenler…

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  • BERAT GECESİ NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2022 Dini Günler Takvimine göre Berat Kandili 17 Mart 2022 tarihinde idrak edilecek.

  • BERAT KANDİLİ İBADETLERİ

    Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. İşte, Berat Kandili ibadetleri...

    1- Gündüzünde oruç tutmak

    2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

    3- Kur'an-ı kerim okumak

    4- Tevbe istiğfar etmek

    5- Salavat getirmek

    6- Allah'ı çokça zikretmek

  • BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?

    Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin’den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin’de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

  • Berat duasının Türkçe meali şöyledir:

    Bismillahirrahmanirrahim

    Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah’ım!

    Ey Celal ve ikram sahibi olan.

    Ey lütfu ve ikramı bol olan.

    Sen’den başka ilah yok.

    Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

    Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat’sın.

    Allah’ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

    Allah’ım! Fazl’u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

    Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen’sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır”. (R’ad/39)

    İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

    Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

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