Berat, Gençlerbirliği'nin internet sitesinde yer alan veda mesajında, "Gençlerbirliği altyapısına girdiğimde hayalim, önümdeki tel örgüleri aşıp taraftarı olduğum kulübün A takımında forma giymekti. Çok çalıştım, çabaladım ve kırmızı-siyah çubukluyu giymek nasip oldu." ifadelerini kullandı.
Başkent ekibinde "rüya" gibi maçlar yaşadığını belirten Berat, şöyle devam etti:
"Hayallerini kurduğum yerde, hayallerini kurduğum forma ile mücadelemi verdim ve elimden geleni yaptım, terimin son damlasına kadar formam içim savaştım. Profesyonel hayatta ayrılıklar da var. Şairin dediği 'Ayrılıklar da sevdaya dahil…' Gençlerbirliği'nin başarısı adına elimden geleni yapmanın gönül rahatlığıyla yuvamdan ayrılıyorum."
Gençlerbirliği kültürünün kendisine centilmenliği, temiz futbolu, güzel mücadeleyi öğrettiğinin altını çizen Berat, "Şimdi bunları Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde, mazisiyle, tarihiyle Anadolu'da bir isyanı başlatan Trabzonspor'da sahaya yansıtacağım. Taş Mektep'te bir isyanla kurulan Gençlerbirliği'nden, ülkedeki futbol düzenine isyanla şampiyonluklar kazanan Trabzonspor'a gidiyorum. Beni bilenler bilir ki Trabzonspor forması üzerimdeyken de yine terimin son damlasına kadar mücadele edecek, bana yakışanı yapacağım. Gençlerbirliği altyapısını gururla temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Berat, "Telleri aşan çocuk" imzasıyla yayımladığı mesajını, "Benim yerim burada, yuvamda farklı biliyorum… Ama Gençlerbirliği'nin bendeki yeri de her zaman çok farklı olacak, bunu da Gençlerbirliği camiasının bilmesini istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun…" ifadeleriyle tamamladı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEŞEKKÜR
Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir için teşekkür mesajı yayımladı.
Başkent ekibinden "Teşekkürler Berat" başlığıyla yapılan açıklamada, "Çocukken girdiği İlhan Cavcav Tesisleri'nde 'telleri aşarak'A takım forması giymeyi başaran Berat Ayberk Özdemir, hayallerini gerçekleştirmenin gururuyla kulübümüze veda ediyor." denildi.
"Onun izlediği yol, attığı adımlar, ondan sonra gelecek kardeşleri için yol gösterici olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Berat gibi, Mert gibi, İrfan Can gibi alt yapımızda yetişen çocuklarımız, hayalini kurduğu KırmızıKara forma ile mücadele edebilmenin gururunu yaşamak adına daha da sıkı çalışacak. Berat'a kulübümüze verdiği emekler, kattığı değerler için teşekkür ediyoruz. O, Gençlerbirlikli olmanın sahada beden bulmuş haliydi; bazen asi, bazen heyecanlı ama her zaman asil. Berat'a yolun açık olsun diyoruz…"
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