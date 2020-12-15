Araç sahipleri son benzin zammını merak ediyor. Son benzin zammıyla birlikte benzinin litre fiyatının kaça yükseldiği araştırılıyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? Benzinin litresi ne kadar oldu? Son benzin zammı ne kadar?

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresine 21 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre bunun 4 kuruşu Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV'den karşılanırken, pompa fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş artış yaşandı.

Son zamla beraber benzinin litresi İstanbul'da 7.09 liradan 7.26 liraya, İzmir'de 7.15 liradan 7.32 liraya yükselecek.

Bu arada motorinin litresine de 15 kuruş zam geldi ancak bu zammın tamamı ÖTV'den karşılanacak. Dolayısıyla pompa fiyatında bir artış olmayacak.