Hande Soral'ın kardeşleri Bensu Soral ve Bedirhan Soral, 3 yaşındaki yeğenleri Ali ile soru - cevap videosu çekti.

Bensu Soral, Hande Soral ve Bedirhan Soral

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Dayısı Bedirhan Soral'ın sorduğu sorulara yanıt veren Ali Demirci, "Dayı mı, teyze mi?" sorusuna "Dayı" yanıtını verdi.

"ALİ'NİN DAYI AŞKI"

Bensu Soral, yeğeninin cevabı karşısında ısrarla kendisini seçmesini istese de başarılı olamadı. Bensu Soral, o anları "Ali, mimikleri ve dayı aşkı..." notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 14 Ekim 2017'de nikâh masasına oturan Hande Soral, 2022'de oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Hande Soral - İsmail Demirci çifti ve oğulları Ali Demirci