"BU ÖZELLİĞİM HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Bensu Soral, en güçlü yanını, "Ne yaşarsam yaşayayım pozitif kalabilmem... Bu özelliğim hayatımı kolaylaştırıyor. Geliştirmek istediğim yönümse her işi zamanında yapmak. Ertelememek..." sözleriyle ifade etti.

Oyuncu, hayatla ilgili en büyük motivasyonununsa sevdikleriyle vakit geçirmek olduğunu da söyledi.