Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar TRT2'de yayınlanan Hülya Koçyiğit’in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Oyuncu, bir döneme damga vuran diziyle ilgili şu şekilde konuştu:

Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret’i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi. Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim.