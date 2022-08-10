"BİR KIZ, BİR ERKEK YETER"

Şarkıcı, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna ise "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok. Yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız, bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim." yanıtını vermişti.