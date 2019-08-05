Bengü anne oldu - Magazin haberleri 2019

Doğum, Altunizade'de bir hastanede sabah 08.27'de gerçekleşti. Çift, bebeklerine Zeynep adını verdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Habibe Seyisoğlu, Zeynep bebeğin ve Bengü’nün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcının anne ve babası doğumuna az zaman kala destek olmak için yanına gelmişti.