Benden Bu Kadar As Good as It Gets

Helen Hunt

Greg Kinnear

Cuba Gooding, Jr.

Shirley Knight

Skeet Ulrich Müzik Hans Zimmer Görüntü yönetmeni John Bailey Kurgu Richard Marks Dağıtıcı TriStar Pictures Cinsi Sinema filmi Türü Komedi Renk Renkli Yapım yılı 1997, Çıkış tarih(ler)i 25 Aralık 1997, ABD Süre 139 dakika Dil İngilizce

As Good as It Gets, Jack Nicholson'ın En İyi Erkek Oyuncu Helen Hunt'ın En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nı kazandığı 1997 yapımı Amerikalı filmi. Film yoğun olarak yazar olan Melvin Udall (Jack Nicholson) ile garson Carol Connelly (Helen Hunt)'in arasında geçmektedir.

Melvin Udall ırkçı, homofobik, antisemitik, bencil, obsesif kompulsif bozukluğu olan ve insanları sevmeyen New York'lu çok ünlü ve zengin bir aşk romanı yazarıdır. Etrafında onu seven kimse olmamasına rağmen okurları ona hayrandır. Melvin her sabah kahvaltısını aynı restoranda ve aynı masada yapmakta ve servisi de aynı garsonun (Carol) yapmasını istemektedir. Carol hasta bir çocuğu olan ve varoşlarda yaşayan orta halli ve dul bir kadındır. Hayatını sürekli takıntıları ile yöneten ve hiçbir değişikliğe açık olmayan Melvin'in hayatı önce eşcinsel ressam komşusunun (Simon) evinde gasp edilmesiyle ve daha sonra da servisini yapan garson kadının çocuğunun hastalanıp da restorana gelememesi ile altüst olur. Film bu üç farklı tipin Baltimore'a yaptıkları mecburi seyahat ve yakınlaşmaları üzerine kurulur.

