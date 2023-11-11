"Ben 24, kocam 85 yaşında!" Çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışmalara yol açıyor

Ayrıca kocasının yaşının kendisi için endişe verici olmadığını da açıklan Miracle şunu vurguluyor: 100 ya da 55 yaşında olması umurumda değil, onu bu yüzden seviyorum. Çok iyi göründüğü için 60 ya da 70 yaşlarında olabileceğini düşündüm. Her zaman uyanık ve aktif.