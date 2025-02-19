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        Haberler Spor Futbol İspanya Bellingham'ın cezası belli oldu! - Futbol Haberleri

        Bellingham'ın cezası belli oldu!

        Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madrid futbolcusu Jude Bellingham'a 2 maç ceza verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:36
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        Bellingham'ın cezası belli oldu!
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        İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'a 2 maç men cezası verdi.

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında Real Madrid'in Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı maçın 39. dakikasında Jude Bellingham, hakeme yönelik sözlü tepkisi dolayısıyla kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

        İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in federasyonun kararına itiraz edeceği belirtildi.

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