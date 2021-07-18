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Bella Hadid yeni sevgilisi Marc Kalman ile tatilde - Magazin haberleri

Bella Hadid yeni sevgilisiyle tatilde: Arkadaşına aşık oldu!

Kısa bir süre önce sanat yönetmeni Marc Kalman ile aşk yaşadığı ortaya çıkan model Bella Hadid, 74'üncü Cannes Film Festivali'nin konuğu olarak Fransa'da bulunuyor. Galalardan arta kalan zamanını sevgilisiyle geçiren Hadid, Kalman ile denizin ve güneşin keyfini çıkardı

18.07.2021 - 18:03 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyumların aranan isimlerinden model Bella Hadid, The Weeknd ile ilişkisini bitirmesinin ardından Marc Kalman ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir 74'üncü Cannes Film Festivali'nin konuğu olarak Fransa'da bulunan Hadid, etkinlikten arta kalan zamanını sevgilisiyle değerlendiriyor.

  • İkili, önceki gün plajda güneşin ve denizin keyfini çıkarırken görüntülendi. Marc Kalman, bir ara denizden çıkan 24 yaşındaki modeli havlu ile sarıp sarmaladı.

  • Hadid'in yeni sevgilisi bir sanat yönetmeni. Gösteri dünyasına çok da uzak olmayan Marc Kalman, reality show yıldızı Kylie Jenner'ın yanı sıra Kendall Jenner ile de yakın arkadaş olduğu iddia edildi.  Kalman ile Travis Scott'ın yakınlığı da birlikte yaptıkları çalışmalar nedeniyle uzun yıllara dayandığı konuşuluyor.

  • 'ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ' İDDİASI

    İlişkileriyle gündemde olan Hadid ile Kalman'ın aşkları hakkında farklı yorumlar da yapılıyor. Bunlardan biri de ikili, önceden iyi arkadaştı. Bella Hadid ile Marc Kalman'ın arasındaki yakınlık daha sonra da romantik bir ilişkiye dönüştü.

  • Hadid ile Kalman'ın birlikte olduğunu ilk kez Deux Moi adlı bir internet sitesi ileri sürmüştü. Bu ayın ilk haftasında, Cannes'da bir grup arkadaşıyla yemek yerken görülen Hadid'in yanında yeni sevgilisi olduğu ifade edilmişti. Ancak ünlü model, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

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