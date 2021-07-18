Hadid ile Kalman'ın birlikte olduğunu ilk kez Deux Moi adlı bir internet sitesi ileri sürmüştü. Bu ayın ilk haftasında, Cannes'da bir grup arkadaşıyla yemek yerken görülen Hadid'in yanında yeni sevgilisi olduğu ifade edilmişti. Ancak ünlü model, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.