Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Mücadelede kırmızı kart gören Belhanda mixzone alanından çıkarken basın mensuplarına dönerek eli ve gözünü kullanarak 'Fener ağlama' anlamına gelen işarette bulundu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."