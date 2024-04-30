'Belediyede böcek olduğu' iddiasına yanıt

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, tarihi Frig Vadisi'nin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yapılan Karşılama ve Tanıtım Merkezi'ni inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, turizm sezonunu açıldığını Frigya bölgesi ve Ayazini köyünün çok kıymetli olduğunu söyledi.

Frigya'nın tanıtımı için de çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve seyahat acentelerimiz burada olacaklar. Önceden bir takım toplantılar yapıldı. Yine onlardan bu bölge için bir takım somut adımlar bekleyeceğiz."

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BELEDİYEDE BÖCEK OLDUĞU İDDİASI

Bir gazetecinin "kısa bir zaman önce Afyonkarahisar Belediyesinde bir böcek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı, soruşturmanın da tamamlandığı söyleniyor. Son gelişmeler nelerdir" sorusu üzerine Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"2-3 haftadır neredeyse böyle iddialar var. Ulusal basına bile yansımış. Ancak, kurumlarımızda görüşmelerimiz devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız bir inceleme başlattı. Emniyet görevlilerimiz belediyeye gitti, incelemede bulundu ve devam ediyor. Ancak hala 2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz. Bu iddialara karşın da halen hiç kimseye suçlama yapılmamış. Yani bir suç duyurusunda bulunulmamış, şikayetçi olunmamış. Bu gerçekten ilgi çekici"