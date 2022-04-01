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Belçim Bilgin: Kalbimin sahibinin anahtarı!

İki yıldır İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile birliktelik yaşayan Belçim Bilgin, anahtar şeklindeki kolyesi hakkında konuştu. Oyuncu, "Kalbimin sahibinin anahtarı var, bu anahtarın da sahibi var. İlişkimiz de gayet güzel gidiyor" dedi

01.04.2022 - 11:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Havaların ısınmasıyla yaza göz kırpan ünlü isimler kendilerini İstanbul sokaklarına attı. Son günlerde yapılan yaz partileri ve özel gecelerde boy gösteren cemiyet ve magazin hayatı, önceki gece Beşiktaş'taki bir otelde bir araya geldi.

  • Geceye katılanlar arasında Derin Mermerci, Murat Aslan, Müge Boz, Caner Erdeniz, Dilan Çiçek Deniz, Belçim Bilgin, Tuba Ünsal ve Gülcan Aslan'ın yanı sıra birçok isim vardı. Parti çıkışında objektiflere yansıyan Belçim Bilgin, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Bilgin, boynuna taktığı anahtar şeklindeki kolye ile alakalı konuştu.

  • "KALBİMİN SAHİBİNİN ANAHTARI"

    İki yıldır İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu, "Kalbimin sahibinin anahtarı var, bu anahtarın da sahibi var. İlişkimiz de gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

  • 12 YILLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN YENİ AŞK

    Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerini 2018 yılında dostça bitirmişti. Bilgin, boşanmasının ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşamaya başlamıştı.

  • "ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

    Çift, geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Evleri için dekorasyon alışverişi yapan ikiliden Bilgin, muhabirlerle sohbet etmişti.

    Ünlü oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Gün geçtikçe de süreç biraz daha zorlaşıyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için önlemlerimizi alıp, çift maske takıp, hızla alışverişimizi tamamladık." açıklamasını yapmıştı.

     

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