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Belçim Bilgin, 'Fate' ile 'Roza' setinde

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu 'Roza' filminin çekimleri Mersin'de devam ediyor. Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan film için Belçim Bilgin, 'Fate' karakteriyle setteki yerini aldı

Giriş: 21.12.2022 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
Belçim Bilgin, 'Fate' ile 'Roza' setinde - Magazin haberleri
Belçim Bilgin 'Fate' ile 'Roza' setinde
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Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' filminin çekimleri, Mersin’de devam ediyor. Mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını anlatan film için Belçim Bilgin 'Fate' karakteriyle setteki yerini aldı.

'Roza'nın kamera arkasından fotoğraflar yayınlandı. Filmin, yapımı Akiz Yapım’a, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.

Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz’in kadrosunda yer aldığı film 2023'te vizyona girecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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