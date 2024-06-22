Belçika - Romanya maçı CANLI YAYIN

STAT: Cologne Stadyumu

HAKEM: Szymon Marciniak

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

Belçika: Casteels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Onana, Tielemans, Doku, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku

Romanya: Nita, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Marius Marin, Mihaila, Stanciu, Razvan Marin, Man, Draguş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında ikinci maçların heyecanı devam ediyor. Günün kapanış karşılaşmasında E Grubu'nda Belçika ile Romanya kozlarını paylaşıyor.

Turnuvaya Slovakya'ya 1-0 mağlup olarak başlayan Belçika, EURO 2024'teki iddiasını sürdürmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. İlk maçında Ukrayna'yı 3-0'la geçen Romanya ise bu mücadeleyi de kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Balkan ekibi, ilk maçında oynadığı futbol ve aldığı net skorla turnuvanın sürpriz yapabilecek takımları arasında gösteriliyor.

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AVRUPA ŞAMPİYONALARI TARİHİNDE İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

İki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. İki ülke en son Kasım 2012'deki hazırlık maçında rakip oldu ve o karşılaşmayı Romanya 2-1 kazanmıştı. Bugüne kadar Belçika ile Romanya arasında oynanan 12 maçta alınan galibiyet sayılarında eşitlik bulunuyor. İki ülke de 5 galibiyet elde ederken iki mücadele ise beraberlikle sona ermişti. Belçika, Romanya'ya karşı son beş maçtaki tek galibiyetini ise Kasım 2011'deki hazırlık mücadelesinde almıştı.