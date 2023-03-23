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Belçika Futbol Federasyonu'nun CEO'su Peter Bossaert maaşını izinsiz artırınca işinden oldu!

Belçika Futbol Federasyonu'nun CEO'su Peter Bossaert, yönetimden onay almadan maaşını artırdığı gerekçesiyle işinden kovuldu.

Giriş: 23.03.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Belçika Futbol Federasyonu'nun CEO'su Peter Bossaert maaşını izinsiz artırınca işinden oldu!
AA

Belçika Futbol Federasyonu'nun CEO'su Peter Bossaert, yönetimden onay almadan maaşını artırdığı gerekçesiyle kovuldu.

Federasyon yönetim kurulu, Bossaert hakkındaki suçlamayı görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından 2018'den beri görevde olan Bossaert'in görevine son verildiği duyuruldu.

Belçika basınında, federasyon başkanı Paul Van den Bulck'un iddialardan rahatsız olduğu, bu nedenle mali denetim için bir hukuk firmasıyla anlaştığı, denetim sonucunda Bossaert'in sözleşmesinin etik kurallara ve iç yönetmeliğe aykırı olduğu sonucuna varıldığı bildirildi.

Belçika futbolu, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası sonrasında çalkantılı dönemden geçiyor. Favoriler arasında gösterilen Belçika'nın grup aşamasında turnuvadan elenmesi üzerine teknik direktör Roberto Martinez yerine Domenico Tedesco getirilmiş, futbol yönetimindeki bazı isimler de değiştirilmişti.

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