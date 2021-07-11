Belçika'da, açlık grevinde olan sığınmacılara destek gösterisi

AA

Belçika Kağıtsızlar Koordinasyonu'nun çağrısıyla Brüksel'deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage Kilisesi önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, "kağıtsızlarla dayanışma", "tehlikeli değiliz", "yabancı değiliz, birinci, ikinci, üçüncü kuşağız" şeklinde slogan atarak şarkı söyledi.

Burada yapılan konuşmalarda, "kağıtsız" olarak tanımlanan, başvurularına rağmen oturum izni alamayan sığınmacılar, yasal haklarının bir an önce verilmesini ve çalışma yaşamındaki ayrımcılığın önlenmesini istedi.

Açlık grevi yapanlardan yaklaşık 230'u Brüksel’deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage Kilisesi'nde, diğerleri ULB Üniversitesinin kampüsünde bulunuyor.

Bu arada, açlık grevindeki kişilerin sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Daha önce açlık grevindekilerden 4'ü dudaklarını birbirine dikmişti.

Ülkede çoğunluğu Brüksel'de olmak üzere 150 bin kadar "kağıtsız" sığınmacı yaşadığı tahmin ediliyor. Bu sığınmacılar arasında oturum izni için 12 yıl önce başvurmasına rağmen hala cevap alamayanlar da bulunuyor.