İHA

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde görev yapan devlet memurlarını ilgilendiren yeni bir kararnameye daha imza attı. Belarus Devlet Başkanlığı portalında yayınlanan kararnameye göre Belarus devletine ihanet eden memurlar için başta idam olmak üzere çeşitli cezalar uygulanabilecek.

İHA'nın haberine göre "Cezai sorumluluk kanununun değiştirilmesi" başlıklı kararnameye göre aşırılık yanlısı ve devlet karşıtı mücadele kapsamında alınan kararlar, Belarus'ta görev yapan tüm devlet memurlarını kapsayacak. Kararnamede devletin kontrolünü ele geçirmeyi amaçlamak, ajanlık, bilgi sızdırma, çeşitli komplolar üretmek, terör propagandası yapmak, Silahlı Kuvvetleri, diğer birlikleri ve askeri oluşumları, paramiliter yapıları itibarsızlaştırmak ve devlet sınırlarını koruma gerekliliğini yerine getirmeyenler "Vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanabilecek.

Lukaşenko'nun imzaladığı kararnameye göre Belarus mahkemelerinin kararı doğrultusunda bu suçları sabit olan devlet memurları idam edilebilecek, hapis cezası uygulanacak veya para cezalarına çarptırılabilecek. Ayrıca şüpheli devlet memurlarının gözaltı süreleri de 10 güne kadar uzatılabilecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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