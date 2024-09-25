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        Haberler Objektife Takılanlar Bekir Aksoy'un oğlu Asil rekor kırmaya hazırlanıyor

        Bekir Aksoy'un oğlu Asil rekor kırmaya hazırlanıyor

        Oyuncu Bekir Aksoy'un oğlu Asil, dünyanın en genç resim sergisi açan kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 09:18 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:23
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        4 yaşında rekor kırmaya hazırlanıyor
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        2019'da evlenen Nazife Oğlakçıoğlu ile Bekir Aksoy'un 2020'de Asil adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 4 yaşında olan oyuncunun oğlu Asil Aksoy, resim yeteneğini ile biliniyor. Asil, dünyanın en genç resim sergisi açan kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

        Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bekir Aksoy ailesinin keyfi yerindeydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu; "Oğlum Asil yeni bir tablo yaptı, eve gidiyoruz. Onun haricinde her şey yolunda. Yaz güzel geçti, dinlendik ve tatil yaptık" dedi.

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        Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Asil'in, "Ağabey, fotoğrafları bana da gösterir misiniz?" demesi ise tebessüm ettirdi.

        Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de 10 yaşında Emir adında bir oğlu daha var.

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        #Bekir Aksoy
        #Asil Aksoy

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