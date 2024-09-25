Bekir Aksoy'un oğlu Asil rekor kırmaya hazırlanıyor

2019'da evlenen Nazife Oğlakçıoğlu ile Bekir Aksoy'un 2020'de Asil adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 4 yaşında olan oyuncunun oğlu Asil Aksoy, resim yeteneğini ile biliniyor. Asil, dünyanın en genç resim sergisi açan kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bekir Aksoy ailesinin keyfi yerindeydi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu; "Oğlum Asil yeni bir tablo yaptı, eve gidiyoruz. Onun haricinde her şey yolunda. Yaz güzel geçti, dinlendik ve tatil yaptık" dedi.

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Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Asil'in, "Ağabey, fotoğrafları bana da gösterir misiniz?" demesi ise tebessüm ettirdi.