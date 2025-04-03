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        Haberler Gündem Güncel Bekçinin şehit edildiği saldırıda 1 gözaltı daha! | Son dakika haberleri

        Bekçinin şehit edildiği saldırıda 1 gözaltı daha!

        İstanbul Bağcılar'da bekçi Uğur Gölçek'in şehit edildiği silahlı saldırıda 1 zanlı daha yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 5 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, şehit olan Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:32
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        Bekçiye saldırıda 1 gözaltı daha!
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        Bağcılar'da, bekçinin silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin 1 zanlı daha gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda Uğur Gölçek'in şehit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Çalışma kapsamında olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 5 oldu.

        Yakalanan şüphelilerden B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö'nün (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        GÖZYAŞLARIYLA VEDA

        Öte yandan Gölçek için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

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        DHA'nın haberine göre törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı katıldı. Törenin ardından Gölçek öğle namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

        "BİR KARDEŞİMİZİ KAYBETMENİN TARİFSİZ HÜZNÜNÜ YAŞIYORUZ"

        Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Bugün kahraman meslektaşımız, Şehidimiz Uğur Gölçek’i son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başta yüreği yanan ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Uğur kardeşimiz, 1 Nisan Salı günü, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken, durdurulmak istenen şüpheli şahısların ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Nisan Çarşamba günü şehadet şerbetini içmiştir. Hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Merhum Şairimizin ifade ettiği gibi; Şehitler diyorlar ki: 'Görünüşe kanmayın, tabutlara bakıp da, bizi öldü sanmayın. Biz, ölümü öldüren bir îmân taşıyoruz, Kur’ân’a andolsun ki; dipdiri yaşıyoruz. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim şehitlerimiz için; Onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız' buyurmaktadır. Şehidimizin Değerli Ailesi, şüphesiz evlat acısı yaşamak zordur. Sizler en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Rabbim sizlere sabrı cemil ihsan eylesin. Bu ağır imtihanda muvaffak olmayı nasip etsin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin tarifsiz hüznünü yaşıyoruz. Emniyet Teşkilatı olarak, milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz. Başta Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Uğur Gölçek olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

        Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gölçek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

        NE OLMUŞTU?

        2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

        Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.

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        #haberler
        #Uğur Gölçek
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