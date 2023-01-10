Bekçi, 'adli rapor açacağım' diyen doktoru darp etti!

DHA'da yer alan habere göre C.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 kardeşinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hastaneye giderek 'Kaza yaptık' diyen mahalle bekçisi C.K. ile kardeşleri H.K. ve Ö.K., adli rapor açmak isteyen doktor Ramazan Oğuz'u darp edip, acil servisi birbirine kattı.

ACİL SERVİSİN CAMLARINI DA KIRDILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kardeşleri H.K. ve Ö.K. ile hastanenin acil servisine giden C.K., görevli doktor Ramazan Oğuz'a kaza yaptığını ve boynunun ağrıdığını belirtti. Bunun üzerine doktor Oğuz, gerekli tetkiklerin yapılması için sağlık çalışanlarına adli rapor açılması talimatını verdi. Ancak C.K. ve kardeşleri adli rapor istemediklerini söyledi.

Doktor Ramazan Oğuz, rapor açmak zorunda olduğunu söyleyince kardeşlerin saldırısına uğradı. Doktoru darp eden şüpheliler, acil servise de zarar verdi. Şüpheliler, servisteki masayı dağıtıp bilgisayarları ve acil servisin camlarını kırdı.