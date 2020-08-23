beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER yayın akışı hem sporseverler hem de derbi maçı severler araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Paris Saint Germain (PSG) Bayern Münih maçı bu akşam 22.00 da başlayacak. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI 23 AĞUSTOS 2020

15:00Spor Akademisi Futbol

16:00Fenerbahçe - Beşiktaş

17:45Özel Röportaj: G.Mendieta

18:00Transfer

19:00Kolaysa Anlat

20:45Özel Röportaj: G.Mendieta

21:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:50PSG - B.Münih (C)

13:45Özel Röportaj: G.Mendieta

14:00Taraftar

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 23 AĞUSTOS 2020

15:00Spor Akademisi Futbol

16:00Fenerbahçe - Beşiktaş

17:45Özel Röportaj: G.Mendieta

18:00Transfer

19:00Kolaysa Anlat

20:45Özel Röportaj: G.Mendieta

21:00UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:50PSG - B.Münih (C)

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.