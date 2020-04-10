Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Enbe Orkestrası'nın kurucusu ve müzisyen Behzat Gerçeker, eşi Birgül Gerçeker ile ev karantinasından sıkılınca farklı bir yol denedi. Kireçburnu Sahil'e inen çift, araçlarında kitap okurken görüntülendi.

Sahilde oturmanın yasak olmasından dolayı aracın içinden Boğaz'a karşı kitap okuyan ikili, muhabirleri karşılarında görünce şoke oldu.

Aracın içinde maskesini takan Gerçeker, "Önlemlerimizi de aldık" diye konuştu.

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