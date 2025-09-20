Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bedri Usta kimdir? Masterchef'in konuğu Bedri Usta kaç yaşında, nereli, nerelerde çalıştı?

        Bedri Usta Masterchef'in konuğu oluyor! Bedri Usta kimdir?

        MasterChef'de heyecan her geçen gün artıyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, değerli konukların ağırlandığı MasterChef'in bu haftaki konuğu Bedri Usta oldu. Enerjisi ve bilgisiyle programa renk katan Bedri Usta, mesleğe dair tecrübelerini yarışmacılara aktaracak. Peki, Bedri Usta kimdir? İşte Bedri Usta'nın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 19:38 Güncelleme: 20.09.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'in yeni bölümüne Bedri Usta konuk oluyor. Bedri Usta, haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede mesleğe dair bildiklerini yarışmacılara aktaracak. Ünlü bir kebap ustası, tavırları ve tecrübesiyle programa renk katacak. Peki, Bedri Usta kimdir? Masterchef'in konuğu Bedri Usta kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

        • 2

          BEDRİ USTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

          Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğdu. Aslen Mardinli olan Bedri Usta, kebapçıdır. Masterchef konuğu Bedri Usta, İstanbul’a ilk geldiği yıllarda kazancını Laleli'de çalışarak elde etti. Ancak kazandığı para otel parasını karşılamayınca 2 yıl boyunca sokakta yaşantısını sürdürdü.

        • 3

          Bedri Usta’nın dokuz kardeşi vardır. Sokakta kaldığı dönemde bir televizyon programında hayatı hakkında demeç verdi ve ailesi programı izleyip yanına geldi.Masterchef yarışmasına konuk olarak katılacak Bedri Usta, para biriktirip Adana’ya geri döndü.

          Masterchef Türkiye yarışmasını konuk olarak katılan Bedri Usta 5 çocuk babasıdır.

          Bedri Usta İstanbul ve Bodrum'da 12 şube açtı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Fenerbahçe kongresinde ilk gün sona erdi!
        Fenerbahçe kongresinde ilk gün sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Habertürk Anasayfa