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Bediha Taçyıldız Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai kadınlarda Bediha Taçyıldız altın madalya kazandı. Kübra Kocakuş ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Giriş: 27.06.2023 - 21:03 | Güncelleme: ABONE OL
Bediha Taçyıldız Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı!
AA

Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşında finaller sona erdi. Türkiye adına akşam seansında iki milli sporcu ringe çıktı.

Bediha Taçyıldız, 63,5 kilo finalinde Çekya'dan Tereza Stechoca'yla karşılaştı. Rakibini mağlup eden Bediha, Avrupa Oyunları'nda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

KÜBRA KOCAKUŞ'TAN GÜMÜŞ MADALYA

Kübra Kocakuş ise 60 kilo finalinde Estonyalı Astrid Grents'e yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Muaythai branşında Türkiye oyunları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu branşta oyunları takım halinde Ukrayna'nın ardından 2. sırada bitirdi.

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