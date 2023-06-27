Bediha Taçyıldız, 63,5 kilo finalinde Çekya'dan Tereza Stechoca'yla karşılaştı. Rakibini mağlup eden Bediha, Avrupa Oyunları'nda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Muaythai branşında Türkiye oyunları 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu branşta oyunları takım halinde Ukrayna'nın ardından 2. sırada bitirdi.

Kübra Kocakuş ise 60 kilo finalinde Estonyalı Astrid Grents'e yenildi ve gümüş madalyada kaldı.