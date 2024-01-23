Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı mı? 2024 bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.