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        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik ücreti 2025: Bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL?

        Bedelli askerlik ücreti 2025: Bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL?

        Bedelli askerlik, Türkiye'de askerlik yükümlülüğü bulunan vatandaşların, belirlenen bir ücreti ödeyerek ve genellikle kısa süreli temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlamalarını sağlayan bir uygulama olarak devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 15,57 zam alacağı belirlenmişti. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 17:28 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:28
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          Bedelli askerlik ücreti güncel olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirtilirken, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığı ifade edildi.

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI 8 TEMMUZ'DA BAŞLADI

          Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirtilirken, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığı ifade edildi.

          MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

          Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

          Memur ve emeklinin maaş zammı belli olmuştu. Geçtiğimiz hafta haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin yüzde 15,57 zam alacağı belirlenmişti. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 TL'den 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyordu.

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