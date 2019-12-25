Bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilmeli?

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İlk 6 ay anne sütüyle beslenen bebeklerin 6. aydan sonra başta çinko, demir ve B12 olmak üzere vitamin, eser element ve enerji gereksinimlerinin karşılanabilmesi için tamamlayıcı beslenmeye geçilmesi gerektiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nalan Karabayır, ek gıdaların başlanabilmesi için bebeğin destekle ya da desteksiz oturmaya başlamış, başını rahatça tutan, el, ağız ve göz koordinasyonu gelişmiş olması gerektiğini söyledi.

6. AYDAN SONRA EK GIDAYA GEÇİLMELİ

"Altıncı aydan önce ek besinlere geçilmesi bebeğin anne sütünden mahrum kalmasına yol açar" diyen Doç. Dr. Karabayır, 6. aydan sonra ek gıdaya geçilmemesinin ise bebeğin yeni besinleri kabul etmede zorluk çekmesine, çiğneme becerisinin gelişmemesine neden olacağını dile getirdi.

Tamamlayıcı besinleri bebeğe verirken kaşık ya da bardakla besleme yönteminin tercih edilmesini söyleyen Doç. Dr. Karabayır, "Asla biberon kullanılmamalıdır. Ek besinler enerji ve besin öğesi açısından zengin, temiz ve güvenli, evde bulunan, yerel olarak bulunması, satın alınması ve hazırlanması kolay besinler olmalıdır.

Tamamlayıcı besinlere bir çay kaşığı miktarı ile başlanmalı, giderek miktarı ve çeşidi arttırılmalıdır. Her 3-5 günde bir yeni bir öğün eklenerek bebek değişik besinlere alıştırılmalıdır. 9. aya kadar günde 2-3 öğün yarım kase, 9-12 ay arası ise 3-4 öğün yarım kase yeterli olur" dedi.

"TROPİKAL MEYVELER 1 YAŞ SONRASI BAŞLANMALI"

Doç. Dr. Nalan Karabayır, sözlerine şöyle devam etti: "Mevsim sebzesi olmasına dikkat edilmeli, bakla, patlıcan, lahana verilmemeli. Tropikal meyveler alerji olasılığı nedeniyle 1 yaş sonrası başlanmalı. 8. ay sonrası bakliyat, alerjisi yoksa balık, kahvaltıya ceviz içi eklenebilir. 1 yaşa kadar süt, bal ve tuz verilmemeli. Özellikle alerjik çocuklarda yumurta beyazı 1 yaş sonrası başlanmalı. Havuç ve bezelye ise mevsiminde ise tüketilebilir. Patates, havuç, kabak, ıspanak, enginar, karnabahar, brokoli en sık kullanılanlardır."