B.Dortmund, milli oyuncuyu geri çağırdı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Wolfsburg'ta kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı geri istiyor.

Borussia Dortmund, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Salih Özcan'ı yaz transfer döneminin son günlerinde 1 yıllığına Wolfsburg'a kiralamıştı. Dortmund ekibi, takımda yaşanan sakatlıklar ve kötü gidişat sebebiyle Türk milli futbolcu Salih Özcan'ı takıma geri çağırdı.

Wolfsburg'un da bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a katıldı.

akımla antrenmanlara başlayan Salih Özcan'ın bu hafta oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Öte yandan Salih Özcan, sezonun geride kalan kısmında Wolfsburg formasını 3 tanesi ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta giydi.