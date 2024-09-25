BDDK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yargıtay ve SPK toplamda 69 personel alıyor! İşte başvuru tarihleri
BDDK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yargıtay ve SPK farklı pozisyonlarda görevlendirmek üzere toplamda 69 personel alıyor. Adayların Kariyer Kapısı üzerinden ilk başvurularını tamamladıktan sonra, sözlü sınavı da geçmesi gerekiyor. İşte, Eylül ayı kamu iş ilanları...
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Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar her gün farklı pozisyonlarda işe alım ilanı veriyor. Bu kapsamda; BDDK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yargıtay ve SPK toplamda 69 personel istihdam edeceğini açıkladı. Adayların ilgilendiği iş ilanına göre, başvuru yapması ve ardından uygulanacak olan sınav için tarihleri takip etmesi bekleniyor. İşte, Eylül ayı kamu iş ilanları...
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BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 45 İDARİ PERSONEL ALIMI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; memur, mühendis, grafiker, sekreter, tekniker, teknisyen ve şoför kadrolarına toplamda 45 personel alacağını duyurdu.
Memur, mühendis, grafiker, sekreter pozisyonları için sözlü sınav; şoför görevi içinse hem sözlü hem de uygulamalı sınav yapılacak. İşe alımlarda KPSS P3, P93, P94 puan türlerine göre değerlendirme yapılacak.
Adaylar başvurularını 10 Ekim 2024 - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak tamamlayabilir.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.
KPSS ve YDS puan şartı aranan ilanda adaylar ilk başvuru sürecinden sonra sözlü sınava tabi tutulacak. Adaylar başvurularını 17-25 Ekim 2024 tarihinde saat 23:59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilir.
Sözleşmeli bilişim personeli sınav takvimi
İnternet Başvuru Tarihleri: 17- 25 Ekim 2024
Sınava Girecek Adayların İlanı: 8 Kasım 2024
Sözlü Sınav Tarihleri: 18- 22 Kasım 2024
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YARGITAY BAŞKANLIĞI 4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI
Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.
Başvurular 30 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Yargıtay Başkanlığı–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.
KPSS P3 ve YDS puan türüne göre yapılacak alımlarda, adaylar ilk başvuru sürecinden sonra bir de sözlü sınava girecek. Sözlü sınav yeri ve zamanı ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından ilan edilecek.
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SERMAYE PİYASASI KURULU 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Sermaye Piyasası Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alıyor.
KPSS ve YDS puan şartı aranan ilanda başvurular 24 Eylül-8 Ekim 2024 tarihlerinde saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Ardından belirlenen adaylar 21-22 Ekim 2024 tarihinde sözlü sınava çağrılacak.