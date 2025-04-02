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        Haberler Gündem BBP Genel Başkanı Destici "boykot" çağrılarına tepki olarak alışveriş yaptı

        BBP Genel Başkanı Destici "boykot" çağrılarına tepki olarak alışveriş yaptı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "boykot" çağrılarına tepki olarak Eskişehir'de alışveriş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:18 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:18
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        Destici'den boykot çağrılarına tepki
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        BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yerel esnaftan alışveriş yapıp sohbet etti.

        Esnaftan "satışların normal olduğu" bilgisini alan Destici, "Tuzu kuru olanlar, kendileri çalıp, kendileri oynamaya devam etsinler. Biz, bugünkü alışverişimizi Eskişehir Günyüzü ilçemizde yaptık. Esnafımızın, ticaret erbabımızın yanında durmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Destici, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek Fenerbahçe-Galatasaray maçını ailesiyle ATV'den izleyeceğini belirtti.

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        #Mustafa Destici
        #destici boykot çağrısı
        #haberler
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