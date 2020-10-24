BB Erzurumspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 6. haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösterilen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik!

BB ERZURUMSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

BB Erzurumspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, C. Ahmet, Hasan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed.

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Falcao